Болельщики бельгийского клуба признали полузащитника сборной Украины лучшим игроком сезона Вчера, 21:43 501 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский был ключевой фигурой в завоевании чемпионства Генком ФК Генк

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан болельщиками Генка лучшим игроком клуба по итогам сезона.

Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 26-летний футболист выиграл по сумме набранных очков после каждого матча.

Победитель получил Золотую бутсу. Обладателем серебряной бутсы стал нападающий Мбавана Саматта, бронзовой — защитник Себастьян Деваст.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 51 поединок в составе Генка. В его активе 16 голов и 16 результативных передач во всех турнирах.

На минувших выходных Генк за тур до завершения чемпионата Бельгии стал чемпионом страны.

Малиновский был претендентом на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии, но проиграл награду полузащитнику Брюгге Хансу Ванекену.