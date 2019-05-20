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Болельщики бельгийского клуба признали полузащитника сборной Украины лучшим игроком сезона

Вчера, 21:43
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Болельщики бельгийского клуба признали полузащитника сборной Украины лучшим игроком сезона - фото

ФК Генк

Малиновский был ключевой фигурой в завоевании чемпионства Генком

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан болельщиками Генка лучшим игроком клуба по итогам сезона.

Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 26-летний футболист выиграл по сумме набранных очков после каждого матча.

Победитель получил Золотую бутсу. Обладателем серебряной бутсы стал нападающий Мбавана Саматта, бронзовой — защитник Себастьян Деваст.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 51 поединок в составе Генка. В его активе 16 голов и 16 результативных передач во всех турнирах.

На минувших выходных Генк за тур до завершения чемпионата Бельгии стал чемпионом страны.

Малиновский был претендентом на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии, но проиграл награду полузащитнику Брюгге Хансу Ванекену.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк Футбол

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