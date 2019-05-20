Болельщики бельгийского клуба признали полузащитника сборной Украины лучшим игроком сезона
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан болельщиками Генка лучшим игроком клуба по итогам сезона.
Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 26-летний футболист выиграл по сумме набранных очков после каждого матча.
Победитель получил Золотую бутсу. Обладателем серебряной бутсы стал нападающий Мбавана Саматта, бронзовой — защитник Себастьян Деваст.
В нынешнем сезоне Малиновский провел 51 поединок в составе Генка. В его активе 16 голов и 16 результативных передач во всех турнирах.
На минувших выходных Генк за тур до завершения чемпионата Бельгии стал чемпионом страны.
Малиновский был претендентом на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии, но проиграл награду полузащитнику Брюгге Хансу Ванекену.