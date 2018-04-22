Болельщики Барселоны освистали гимн Испании в присутствии короля - видео

Болельщики Барселоны освистали гимн Испании перед финальным матчем Кубка Испании против Севильи.
На игре на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде также присутствовал король Испании Филипп VI.
Фанаты Барселоны уже не впервые отмечаются подобными акциями перед финалами Кубка Испании. С 2009 года это уже восьмой случай освистывания гимна Испании в финалах Кубка страны.
Así ha sonado el himno de España en el #Wanda #Metropolitano (vía @JulianPereiraDj). pic.twitter.com/cmBaoncqZm— Radio MARCA (@RadioMARCA) 21 квітня 2018 р.
Интересно, что фанаты Севильи из Андалусии в это время пели гимн Испании.
Болельщики Барселоны протестуют против сложившейся ситуации вокруг их региона и требуют освобождения арестованных лидеров движений за независимость Каталонии.
Отметим, что финал Кубка Испании закончился победой Барселоны над Севильей со счетом 5:0.
Накануне в рамках 33-го тура чемпионата Испании Барселона в меньшинстве не смогла удержать победу над Сельтой, а Реал на последних минутах спас ничью в матче против Атлетика.
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