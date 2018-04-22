Болельщики Барселоны освистали гимн Испании в присутствии короля - видео

Болельщики Барселоны освистали гимн Испании перед финальным матчем Кубка Испании против Севильи.

На игре на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде также присутствовал король Испании Филипп VI.

Фанаты Барселоны уже не впервые отмечаются подобными акциями перед финалами Кубка Испании. С 2009 года это уже восьмой случай освистывания гимна Испании в финалах Кубка страны.

Интересно, что фанаты Севильи из Андалусии в это время пели гимн Испании.

Болельщики Барселоны протестуют против сложившейся ситуации вокруг их региона и требуют освобождения арестованных лидеров движений за независимость Каталонии.

Отметим, что финал Кубка Испании закончился победой Барселоны над Севильей со счетом 5:0.

Накануне в рамках 33-го тура чемпионата Испании Барселона в меньшинстве не смогла удержать победу над Сельтой, а Реал на последних минутах спас ничью в матче против Атлетика.