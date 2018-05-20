Болельщик Динамо после матча дал пинка футболисту Шахтера

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Болельщик Динамо ударил Ярослава Ракицкого
Фото: ФК Шахтер

Болельщик Динамо ударил Ярослава Ракицкого

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий получил удар от одного из болельщиков Динамо, который выбежал на поле после матча 32-го тура чемпионата Украины.

Об этом защитник сам рассказал в эфире программы Профутбол после матча. По его словам, он предложил фанату выйти "один на один", но тот убежал в толпу.

"Получил поджопник. Нормально, это болельщики. Предложил ему выйти один на один, он убежал в толпу. Поздравляю всех фанатов Динамо, хорошо играли сегодня", - сказал Ракицкий.

Напомним, 19 мая киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в заключительном, 32-м, туре чемпионата Украины по футболу. "Горняки" досрочно оформили чемпионский титул в прошлом туре, поэтому в этой игре выставили состав без нескольких лидеров.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове