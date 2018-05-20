Болельщик Динамо после матча дал пинка футболисту Шахтера

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий получил удар от одного из болельщиков Динамо, который выбежал на поле после матча 32-го тура чемпионата Украины.

Об этом защитник сам рассказал в эфире программы Профутбол после матча. По его словам, он предложил фанату выйти "один на один", но тот убежал в толпу.

"Получил поджопник. Нормально, это болельщики. Предложил ему выйти один на один, он убежал в толпу. Поздравляю всех фанатов Динамо, хорошо играли сегодня", - сказал Ракицкий.

Напомним, 19 мая киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в заключительном, 32-м, туре чемпионата Украины по футболу. "Горняки" досрочно оформили чемпионский титул в прошлом туре, поэтому в этой игре выставили состав без нескольких лидеров.