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Бо ми того VARті. Реакция соцсетей на выход молодежной сборной Украины в финал чемпионата мира

Вчера, 21:29
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Бо ми того VARті. Реакция соцсетей на выход молодежной сборной Украины в финал чемпионата мира - фото

УАФ

Сергей Булеца стал автором победного гола

НВ собрал самые интересные комментарии соцсетей о победе молодежной сборной Украины по футболу над Италией и выходе в финал чемпионата мира.

В конце матча итальянцы сравняли счет, но благодаря системе видеоповторов VAR арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил на защитнике желто-синих.

В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины с минимальным счетом 1:0 победила команду Италии и впервые в истории вышла в финал.

Теги:   Сборная Италии Сборная Украины Футбол

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