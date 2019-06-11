Бо ми того VARті. Реакция соцсетей на выход молодежной сборной Украины в финал чемпионата мира Вчера, 21:29 Цей матеріал також доступний українською УАФ Сергей Булеца стал автором победного гола УАФ

НВ собрал самые интересные комментарии соцсетей о победе молодежной сборной Украины по футболу над Италией и выходе в финал чемпионата мира.



В конце матча итальянцы сравняли счет, но благодаря системе видеоповторов VAR арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил на защитнике желто-синих.



В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины с минимальным счетом 1:0 победила команду Италии и впервые в истории вышла в финал.