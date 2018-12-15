Благодаря голу Роналду Ювентус победил в туринском дерби. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:59 86 Цей матеріал також доступний українською Роналду забил 11-й гол в чемпионате Италии

В 16 туре чемпионата Италии миланский Интер и туринский Ювентус одержали минимальные победы.

Ювентус долго не мог забить Торино, но на 70-й минуте голкипер хозяев сфолил на Марио Манджукиче и заработал пенальти в свои ворота, который удачно реализовал Криштиану Роналду, точно пробив в правый нижний угол. Этот гол оказался единственным и победным в туринском дерби. Ювентус закрепился на первом месте, оторвавшись от Наполи, у которого матч в запасе, на 11 очков.

На счету Роналду уже 11 забитых мячей в этом сезоне итальянской Серии А. Столько же у форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека.

Также благодаря пенальти победил миланский Интер. "Черно-синие" не могли распечатать ворота Удинезе, пока арбитр не назначил 11-метровый в ворота гостей за игру рукой в штрафной площади. Приговор арбитра на 76-й минуте удачно реализовал Мауро Икарди.

Интер - Удинезе - 1:0

Гол: Икарди, 75 (пен)

Торино - Ювентус - 0:1

Гол: Роналду, 70 (пен)

Турнирное положение

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На этой неделе Ювентус вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Интер занял третье место в группе и вылетел в Лигу Европы.

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