Бизнесмен узнал о переговорах УЕФА о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

По словам Роуреса, речь идет о решающем матче турнира в будущем

Основатель и директор медиагиганта Медиапро Хауме Роурес сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность проведения финала Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.

Об этом бизнесмен рассказал в эфире программы El Matí на радио Catalunya, сообщает AS. По его словам, речь идет о решающем матче турнира в будущем.

Роурес отметил, что в этом плане УЕФА разделяет философию испанской Ла Лиги, которая хочет провести в январе 2019 года поединок национального первенства Жирона - Барселона в американском Майами.

Эта информация противоречит предыдущим заявлениям президента Союза Александера Чеферина о том, что матчи Лиги чемпионов до 2024 года будут проходить в Европе.

Накануне сообщалось, что УЕФА планирует создать новое еврокубковое первенство, которое может стартовать в 2021 году. Турнир должен стать третьим по рангу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее СМИ узнали, что руководство чемпионата Испании подписало контракт с компанией Relevent Sports и теперь несколько матчей Ла Лиги будут происходить на территории США и Канады.