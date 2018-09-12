12 сентября 2018, среда

Бизнесмен узнал о переговорах УЕФА о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

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По словам Роуреса, речь идет о решающем матче турнира в будущем

По словам Роуреса, речь идет о решающем матче турнира в будущем

Основатель и директор медиагиганта Медиапро Хауме Роурес сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность проведения финала Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.

Об этом бизнесмен рассказал в эфире программы El Matí на радио Catalunya, сообщает AS. По его словам, речь идет о решающем матче турнира в будущем.

Роурес отметил, что в этом плане УЕФА разделяет философию испанской Ла Лиги, которая хочет провести в январе 2019 года поединок национального первенства Жирона - Барселона в американском Майами.

Эта информация противоречит предыдущим заявлениям президента Союза Александера Чеферина о том, что матчи Лиги чемпионов до 2024 года будут проходить в Европе.

Накануне сообщалось, что УЕФА планирует создать новое еврокубковое первенство, которое может стартовать в 2021 году. Турнир должен стать третьим по рангу после Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Ранее СМИ узнали, что руководство чемпионата Испании подписало контракт с компанией Relevent Sports и теперь несколько матчей Ла Лиги будут происходить на территории США и Канады.

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