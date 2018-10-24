24 октября 2018, среда

Без шансов. Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера от Манчестер Сити

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Через две недели команды сыграют в Манчестере

Через две недели команды сыграют в Манчестере

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити счетом 0:3 в третьем туре Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на своем поле проиграл Манчестер Сити со счетом 0:3.

НВ

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