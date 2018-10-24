Без шансов. Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера от Манчестер Сити

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити счетом 0:3 в третьем туре Лиги чемпионов.
Классика. :( #ШахтерМанСиты pic.twitter.com/hT3Yv85Ytk- Коля Иванов (@kolyamboro) 23 октября 2018 г.
ну что, Болбат и Веллингтон Нем "Манчестер Сити" Пока не обыграли.- Игорь Линник (@IgorLinnyk) 23 октября 2018 г.
вот если бы Тайсон и Марлос, да еще против "Мариуполь Сити", тогда совсем другая песня была бы. 3: 0 минимум!
а так - что-то не может. как-то наоборот получается.
нехорошо. незрелищно. не тот центр тяжести.
Манчестер Сити - лучшая команда на планете Земля, поэтому давайте реально оценивать результат. Ничего непредвиденного не произошло- Роман Бебех (@roman_bebekh) 23 октября 2018 г.
без шансов- Роман Бебех (@roman_bebekh) 23 октября 2018 г.
В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на своем поле проиграл Манчестер Сити со счетом 0:3.
НВ
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