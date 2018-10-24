Без шансов. Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера от Манчестер Сити

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу разгромного поражения Шахтера от Манчестер Сити счетом 0:3 в третьем туре Лиги чемпионов.

ну что, Болбат и Веллингтон Нем "Манчестер Сити" Пока не обыграли.

вот если бы Тайсон и Марлос, да еще против "Мариуполь Сити", тогда совсем другая песня была бы. 3: 0 минимум!

а так - что-то не может. как-то наоборот получается.

нехорошо. незрелищно. не тот центр тяжести.