28 сентября 2018, пятница

Берлускони купил себе новый футбольный клуб

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Берлускони снова стал владельцем футбольного клуба

Берлускони снова стал владельцем футбольного клуба

Бывший владелец Милана Сильвио Берлускони стал собственником итальянского футбольного клуба Монца.

Монца объявила, что 81-летний бизнесмен и политик завершил покупку представителя третьего по рангу дивизиона страны, сообщает Football Italia.

Как отмечает медиа, встреча акционеров уже одобрила назначение нового совета директоров в составе президента Николы Коломбо, брата владельца Паоло Берлускони, бывшего вице-президента Милана Адриано Галлиани, который получил соответствующий пост в Монце, а также Роберто Маццо и Данило Пеллегрино.

В апреле 2017 года Берлускони продал Милану китайскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.

Клуб достался консорциуму за 740 миллионов евро, куда входит долг семикратного победителя Лиги чемпионов, который оценивается в 220 миллионов евро, а также 90 млн евро издержек подконтрольной бизнесмену и политику компании Fininvest, появившихся после ожидания оформления сделки дольше планируемого срока. 

Берлускони был собственником Милана с 1986-го года. За это время команда выиграла 29 трофеев на внутренней и европейской арене.

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