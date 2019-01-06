Бельгийский клуб собрался обменять украинского полузащитника на двух игроков - медиа Сегодня, 01:07 155 Цей матеріал також доступний українською Сент-Трюйден готов обменять Безуса Фото: ФК Сент-Трюйден

Сент-Трюйден хочет обменять своего украинского полузащитника Романа Безуса на его коллег по амплуа из Антверпена Вильяма Овучу и Джеффри Хайреманса, сообщает Voetbal Primeur.

По информации медиа, клуб Безуса намерен использовать 28-летнего футболиста для подписания двух исполнителей Антверпена.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 19 поединков за бельгийскую команду. В его активе четыре гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Сент-Трюйден собрался продать Безуса за 1,5 миллиона евро.

Бельгийский клуб якобы надеется получить за игрока 1,5-2 млн евро, тогда как кандидатом на трансфер полузащитника называется бельгийский Антверпен.