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Бельгийский клуб собрался обменять украинского полузащитника на двух игроков - медиа

Сегодня, 01:07
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Сент-Трюйден готов обменять Безуса

Фото: ФК Сент-Трюйден

Сент-Трюйден хочет обменять своего украинского полузащитника Романа Безуса на его коллег по амплуа из Антверпена Вильяма Овучу и Джеффри Хайреманса, сообщает Voetbal Primeur.

По информации медиа, клуб Безуса намерен использовать 28-летнего футболиста для подписания двух исполнителей Антверпена.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 19 поединков за бельгийскую команду. В его активе четыре гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Сент-Трюйден собрался продать Безуса за 1,5 миллиона евро.

Бельгийский клуб якобы надеется получить за игрока 1,5-2 млн евро, тогда как кандидатом на трансфер полузащитника называется бельгийский Антверпен.

Теги:   Трансферы Футбол

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