Бельгийский клуб объявил о подписании второго украинского футболиста - видео

Пластун подписал с Гентом контракт на четыре года

Гент объявил о подписании защитника Игоря Пластуна, который стал вторым украинским футболистом в бельгийском клубе после нападающего Романа Яремчука.

Как сообщает официальный сайт Гента, 27-летний новичок заключил трудовое соглашение на четыре сезона до лета 2022 года.

Бельгийская сторона не раскрывает финансовых деталей контракта, а также суммы трансфера, в которую обошелся переход Пластуна.

В опубликованном Гентом видео украинский защитник пообещал, что будет тяжело работать на благо клуба и его болельщиков.

Недавно стало известно, что в компанию к Яремчуку Гент приобрел у болгарского Лудогорца его соотечественника Игоря Пластуна.

По информации болгарской прессы, бельгийская сторона заплатит за трансфер оборонца три миллиона евро.