Бельгийский клуб объявил о подписании второго украинского футболиста - видео

Гент объявил о подписании защитника Игоря Пластуна, который стал вторым украинским футболистом в бельгийском клубе после нападающего Романа Яремчука.
Как сообщает официальный сайт Гента, 27-летний новичок заключил трудовое соглашение на четыре сезона до лета 2022 года.
Бельгийская сторона не раскрывает финансовых деталей контракта, а также суммы трансфера, в которую обошелся переход Пластуна.
В опубликованном Гентом видео украинский защитник пообещал, что будет тяжело работать на благо клуба и его болельщиков.
Недавно стало известно, что в компанию к Яремчуку Гент приобрел у болгарского Лудогорца его соотечественника Игоря Пластуна.
По информации болгарской прессы, бельгийская сторона заплатит за трансфер оборонца три миллиона евро.
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