Бельгийский клуб купил еще одного украинского футболиста - медиа

В компанию к украинскому нападающему Роману Яремчуку Гент приобрел у болгарского Лудогорца его соотечественника Игоря Пластуна, сообщает Sportal.bg.

По информации болгарского портала, за 27-летнего новичка, который уже попрощался с партнерами по Лудогорцу, бельгийская сторона заплатит три миллиона евро.

Сегодня, 8 июня, Пластун должен отправиться в Гент, где пройдет медосмотр перед своим переходом.

Украинский защитник провел в Лудогорце два сезона, в течение которых сыграл 42 матча и отметился тремя голами. За это время он дважды стал чемпионом Болгарии.

В августе 2017 года Гент купил у Динамо украинского нападающего Романа Яремчука, который подписал контракт на четыре года.

В дебютном сезоне форвард провел 34 поединка за бельгийскую команду во всех турнирах, в которых забил девять мячей.