Бельгийский гранд нацелился на покупку вратаря Шахтера - СМИ

Бельгийский Брюгге заинтересовался вратарем Шахтера Никитой Шевченко, сообщает FootballHub.

По информации источника, стороны уже вступили в переговоры по поводу возможной сделки.

25-летний вратарь не получает достаточной игровой практики в своем клубе. В минувшем сезоне Шевченко сыграл за Шахтер только в одном матче. По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт Шевченко с Шахтером истекает этим летом, поэтому его переход в Брюгге может состояться бесплатно. Трансферная цена вратаря на данный момент оценивается в 1,2 миллиона евро.

Накануне появилась информация, что ведущий форвард Шахтера Факундо Феррейра перейдет в португальскую Бенфику. Полузащитник "Горняков" Бернард летом может пополнить состав Бешикташа.

Кроме того, хавбек Шахтера Фред близок к переходу в Манчестер Юнайтед за 50 миллионов евро.