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Бельгийский клуб объявил о подписании третьего украинского футболиста

Вчера, 16:23
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ФК Гент

Безус заключил контракт на 3,5 сезона

Бельгийский Гент объявил о подписании полузащитника Романа Безуса, который стал третьим украинцем в составе команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний футболист Сент-Трюйдена заключил контракт на 3,5 сезона - до лета 2022-го года.

Тем самым Безус присоединился к двум другим украинским игрокам в составе Гента - нападающему Романа Яремчуку и защитнику Игорю Пластуну.

Ранее появилась информация, что Сент-Трюйден хочет обменять Безуса на его коллег по амплуа из Антверпена Вильяма Овучу и Джеффри Хайреманса.

Позже сообщалось, что бельгийский клуб согласился продать украинского полузащитника Генту за 1 млн евро.

СМИ узнали, что Безус, который в текущем сезоне провел за Сент-Трюйден 19 матчей и отметился четырьмя голами, а также тремя результативными пасами, настойчиво добивался своего трансфера именно в Гент. 

Теги:   Трансферы ФК Гент Футбол

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