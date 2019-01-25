Бельгийский клуб объявил о подписании третьего украинского футболиста Вчера, 16:23 1476 Цей матеріал також доступний українською ФК Гент Безус заключил контракт на 3,5 сезона ФК Гент

Бельгийский Гент объявил о подписании полузащитника Романа Безуса, который стал третьим украинцем в составе команды.



Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний футболист Сент-Трюйдена заключил контракт на 3,5 сезона - до лета 2022-го года.

Тем самым Безус присоединился к двум другим украинским игрокам в составе Гента - нападающему Романа Яремчуку и защитнику Игорю Пластуну.

Ранее появилась информация, что Сент-Трюйден хочет обменять Безуса на его коллег по амплуа из Антверпена Вильяма Овучу и Джеффри Хайреманса.

Позже сообщалось, что бельгийский клуб согласился продать украинского полузащитника Генту за 1 млн евро.

СМИ узнали, что Безус, который в текущем сезоне провел за Сент-Трюйден 19 матчей и отметился четырьмя голами, а также тремя результативными пасами, настойчиво добивался своего трансфера именно в Гент.