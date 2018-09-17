Бэйл об уходе Роналду: Атмосфера в Реале стала более расслабленной

Бэйл признал, что теперь Реал стал другим после ухода Роналду

Атакующий полузащитник Реала Гарет Бэйл заявил о том, что после ухода нападающего Криштиану Роналду атмосфера в команде стала более расслабленной.

В интервью Daily Mail валлийский футболист признал, что теперь мадридский коллектив стал другим после того, как португальский форвард перешел в Ювентус.

"Возможно, атмосфера стала более расслабленной, да. Полагаю, мы стали больше командой, больше работаем как единое целое", - добавил Бэйл.

Недавно полузащитник Реала Иско заявил о том, что он и партнеры не ощущают отсутствие перешедшего в Ювентус нападающего благодаря более командной игре.

10 июля Роналду перешел в туринский Ювентус , заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотрена правилами ФИФА.

Комментируя свой переход, звездный футболист заявил, что прислушался к советам друзей, которые говорили, что туринский клуб ему подходит.