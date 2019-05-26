Бавария выиграла второй трофей в сезоне
Бавария разгромила Лйпциг со счетом 3:0 в финале Кубка Германии, завоевав второй трофей в сезоне.
Бавария вышла вперед на 29-й минуте — Роберт Левандовски откликнулся на прострел Давида Алабы.
На 78-й минуте Бавария благодаря голу Кингсли Комана удвоила преимущество, а за пять минут до окончания основного времени Левандовски оформил дубль, переиграв голкипера после выхода один на один.
Таким образом, Бавария выиграла два трофея в первом сезоне под руководством Роберта Ковача.
Лейпциг — Бавария — 0:3
Голы: Левандовски, 29, 85, Коман, 78
Ранее мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, опередив в турнирной таблице дортмундскую Боруссию на два очка.
НВ