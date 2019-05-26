Бавария выиграла второй трофей в сезоне Сегодня, 01:01 51 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andreas Gebert Бавария выиграла два трофея в первом сезоне под руководством Роберта Ковача REUTERS/Andreas Gebert

Бавария разгромила Лйпциг со счетом 3:0 в финале Кубка Германии, завоевав второй трофей в сезоне.

Бавария вышла вперед на 29-й минуте — Роберт Левандовски откликнулся на прострел Давида Алабы.

На 78-й минуте Бавария благодаря голу Кингсли Комана удвоила преимущество, а за пять минут до окончания основного времени Левандовски оформил дубль, переиграв голкипера после выхода один на один.

Таким образом, Бавария выиграла два трофея в первом сезоне под руководством Роберта Ковача.

Лейпциг — Бавария — 0:3

Голы: Левандовски, 29, 85, Коман, 78

Ранее мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, опередив в турнирной таблице дортмундскую Боруссию на два очка.

НВ