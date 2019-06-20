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Бавария вернула основного защитника бывшему клубу

Сегодня, 01:45
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Бавария вернула основного защитника бывшему клубу - фото

REUTERS/Annegret Hilse

Боруссия выкупила Хуммельса за 35 млн евро — медиа

Защитник Баварии Матс Хуммельс вернется в дортмундскую Боруссию этим летом.

Как сообщает официальный сайт чемпиона Германии, 19 июня между клубами была достигнута договоренность о переходе 30-летнего футболиста.

В свою очередь, портал Боруссии отмечает, что стороны договорились не разглашать условия трансфера Хуммельса, которому для подписания контракта осталось пройти медосмотр.

По информации Kicker, дортмундский клуб заплатит Баварии 38 миллионов евро за переход. Три года назад мюнхенцы купили его за 35 млн евро.

Центральный оборонец выступал за Боруссию в 2008—2016 годах. В его активе 25 голов в 306-ти матчах за коллектив.

Ранее Бавария объявила о трансфере защитника Атлетико и чемпиона мира в составе сборной Франции Люки Эрнандеса за рекордные в своей истории 80 млн евро.

Теги:   Трансферы Боруссия Дортмунд Бавария (Мюнхен) Футбол

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