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Бавария опустилась на третье место, соперник Шахтера отобрал очки у Боруссии Дортмунд. Результаты чемпионата Германии

Вчера, 22:39
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EPA

Бавария проиграла Байеру со счетом 1:3

Состоялись шесть матчей 20 тура чемпионата Германии.

Мюнхенская Бавария первой открыла счет в матче с леверкузенским Байером благодаря голу Горетцки на 41-й минуте, однако в итоге не смогла удержать даже ничью.

Во втором тайме сначала Бейли ударом со штрафного сравнял счет, а позже Фолланд воспользовался провалом в обороне Баварии и вывел Байер вперед. На этом леверкузенский клуб не остановился и через три минуты до окончания основного времени Аларио поставил точку в матче, замкнув прострел с правого фланга.

После поражения Бавария опустилась на третью строчку, пропустив вперед менхенгладбахскую Боруссию, которая на выезде уверенно обыграла гельзенкирхенский Шальке со счетом 2:0. Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка сыграл на поле 61 минуту, после чего был заменен.

Недосчиталась очков в этом туре и дортмундская Боруссия. "Шмели" не смогли обыграть на выезде следующего соперника донецкого Шахтера в Лиге Европы - франкфуртский Айнтрахт.

На 22-й минуте благодаря голу Ройса Боруссия вышла вперед, однако хозяева отыгрались еще в первом тайме. На 36-й минуте Йович в прыжке дотянулся до мяча на дальней штанге и сравнял счет.

Франкфуртцы сумели свести матч к ничьей и после 20 тура занимают пятое место в турнирной таблице.

Ганновер - Лейпциг - 0:3
Голы: Хальстенберг, 45 (пен), Орбан, 64, 85

Байер - Бавария - 3:1
Голы: Бэйли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87 - Горетцка, 41

Айнтрахт Ф - Боруссия Д - 1:1
Голы: Йович, 36 - Ройс, 22

Герта - Вольфсбург - 0:1
Гол: Вегорст, 65

Хоффенхайм - Фортуна - 1:1
Голы: Крамарич, 15 (пен) - Хеннингс, 46

Нюрнберг - Вердер - 1:1
Голы: Ишак, 86 - Егештайн, 64

Шальке - Боруссия М - 0:2
Голы: Крамер, 85; Нойхаус, 90+1
Удаление: Нюбель (Шальке), 59

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Германии Боруссия Д разгромила Ганновер (5:1), а Бавария - Штутгарт (4:1).

НВ

Теги:   Байер Леверкузен Чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Шальке-04 Бавария (Мюнхен) Боруссия Менхенгладбах

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