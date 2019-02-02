Бавария опустилась на третье место, соперник Шахтера отобрал очки у Боруссии Дортмунд. Результаты чемпионата Германии
Состоялись шесть матчей 20 тура чемпионата Германии.
Мюнхенская Бавария первой открыла счет в матче с леверкузенским Байером благодаря голу Горетцки на 41-й минуте, однако в итоге не смогла удержать даже ничью.
Во втором тайме сначала Бейли ударом со штрафного сравнял счет, а позже Фолланд воспользовался провалом в обороне Баварии и вывел Байер вперед. На этом леверкузенский клуб не остановился и через три минуты до окончания основного времени Аларио поставил точку в матче, замкнув прострел с правого фланга.
После поражения Бавария опустилась на третью строчку, пропустив вперед менхенгладбахскую Боруссию, которая на выезде уверенно обыграла гельзенкирхенский Шальке со счетом 2:0. Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка сыграл на поле 61 минуту, после чего был заменен.
Недосчиталась очков в этом туре и дортмундская Боруссия. "Шмели" не смогли обыграть на выезде следующего соперника донецкого Шахтера в Лиге Европы - франкфуртский Айнтрахт.
На 22-й минуте благодаря голу Ройса Боруссия вышла вперед, однако хозяева отыгрались еще в первом тайме. На 36-й минуте Йович в прыжке дотянулся до мяча на дальней штанге и сравнял счет.
Франкфуртцы сумели свести матч к ничьей и после 20 тура занимают пятое место в турнирной таблице.
Ганновер - Лейпциг - 0:3
Голы: Хальстенберг, 45 (пен), Орбан, 64, 85
Байер - Бавария - 3:1
Голы: Бэйли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87 - Горетцка, 41
Айнтрахт Ф - Боруссия Д - 1:1
Голы: Йович, 36 - Ройс, 22
Герта - Вольфсбург - 0:1
Гол: Вегорст, 65
Хоффенхайм - Фортуна - 1:1
Голы: Крамарич, 15 (пен) - Хеннингс, 46
Нюрнберг - Вердер - 1:1
Голы: Ишак, 86 - Егештайн, 64
Шальке - Боруссия М - 0:2
Голы: Крамер, 85; Нойхаус, 90+1
Удаление: Нюбель (Шальке), 59
Турнирная таблица
В прошлом туре чемпионата Германии Боруссия Д разгромила Ганновер (5:1), а Бавария - Штутгарт (4:1).
НВ