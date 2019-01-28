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Бавария не отпустила Дортмунд в отрыв. Результаты чемпионата Германии

Сегодня, 00:00
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EPA

Бавария сохранила отставание в шесть очков от Дортмунда

В немецкой Бундеслиге прошли все матчи 19-го тура.

Лидер чемпионата дортмундская Боруссия с результатом 5:1 разгромила на своем поле Ганновер благодаря голам Ашрафа Хакими, Марко Ройса, Марио Гетце, Рафаэла Геррейру и Акселя Витселя, тогда как соперник ограничился одним забитым мячом от Марвина Бакалорза.

Главный преследователь "Шмелей" Бавария принимала Штутгарт и открыла счет на 5-й минуте после точного удара Тьяго Алькантары, однако на 26-м обороте секундной стрелки Анастасиос Донис восстановил равновесие.

После перерыва мюнхенцы не только снова вышли вперед, но также забили еще дважды - отличились Кристиан Гентнер (в свои ворота), Леон Горецка и Роберт Левандовски.

Тем самым Бавария сохранила за собой второе место в турнирной таблице немецкого первенства и отставание от Боруссии в шесть очков.

Результаты 19-го тура Бундеслиги:

Боруссия Д — Ганновер 5:1
Голы: Хакими, 24, Ройс. 59, Гетце, 62, Геррейру, 67, Витсель, 90 — Бакалорз, 86

Бавария — Штутгарт 4:1
Голы: Алькантара, 4, Гентнер, 57 (в свои ворота), Горецка, 71, Левандовски, 85 — Донис, 26

Герта — Шальке 2:2

Голы: Груич, 39, Ибишевич, 45+4 — Коноплянка, 17, Ут, 44

Боруссия М — Аугсбург 2:0
Голы: Вендт, 78, Херманн, 90+3

Фортуна - РБ Лейпциг 0:4

Голы: Поульсен, 2, 16, Конате, 9, Лаймер, 68

Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт 2:2
Голы: Эггештайн, 27, Харник, 52 — Ребич, 35, Алле, 68, (с пенальти)

Фрайбург — Хоффенхайм 2:4
Голы: Хелер, 42, Нидерлехнер, 77 — Жоэлинтон, 19, Крамарич (с пенальти), 59, 72, Демирбай, 85

Вольфсбург — Байер Леверкузен 0:3
Голы: Хавертц, 45, (с пенальти), Фолланд, 62, Брандт, 88

Майнц — Нюрнберг 2:1
Голы: Брозиньски, 12, Куайсон, 73 — Марграйттер, 43

Турнирная таблица:

Фото: Таблица сайта MyScore.com.ua

Ранее украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка отметился эффектным голом в поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги против Герты.

НВ

Теги:   Шальке-04 Бавария (Мюнхен) Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Бундеслига Футбол

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