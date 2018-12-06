Бавария запланировала трансфер одного из лучших футболистов мира - СМИ Сегодня, 00:13 88 Цей матеріал також доступний українською Антуан Гризманн занял третье место в борьбе за Золотой мяч-2018

Мюнхенская Бавария намерена приобрести лидера мадридского Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным издания, Бавария готова активировать клаусулу (сумма отступных, прописанная в контракте) 27-летнего Антуана Гризманна, которая составляет 200 млн евро.

Отмечается, что Гризманн должен заменить в Баварии полузащитника Арьена Роббена, который заявил, что летом после окончания контракта покинет мюнхенский клуб.

Также существует большая вероятность, что Баварию покинет полузащитник Франк Рибери, поэтому основной задачей немецкого клуба станет усиления атакующей линии.

На днях Гризманн занял третье место в борьбе за Золотой мяч-2018, который в итоге завоевал полузащитник Реала Лука Модрич.

Ранее Антуан Гризманн вошел в тройку лучших игроков Чемпионата мира-2018.