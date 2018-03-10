Бавария забила шесть голов в ворота аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Германии

Бавария камня на камне не оставила от Гамбурга

В субботу, 10 марта, состоялись пять матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенская Бавария одержала дежурную победу, разгромив на своем поле Гамбург, и вплотную приблизилась к досрочному завоеванию чемпионского титула. Из шести голов в ворота "Динозавров" три на свой счет записал Роберт Левандовски, два - Франк Рибери. Одним забитым мячом также отметился Арьен Роббен. Кроме того, Левандовски в концовке еще не реализовал пенальти.

Преимущество Баварии над ближайшим преследователем в турнирной таблице составляет 20 очков, мюнхенцы могут оформить чемпионство уже через два тура.

Бавария - Гамбург 6:0

Голы: Рибери, 8, 81, Левандовски, 12, 19, 90 (с пенальти), Роббен, 55

Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба — Видаль (Толиссо, 46 (Руди, 65)), Мартинес — Роббен (Тиаго, 63), Мюллер, Рибери — Левандовски

Гамбург: Матениа — Сакаи, ван Дронгелен, Пападопулос, Дуглас — Юнг, Уолас (Вагноман, 70) — Дикмайер (Яничич, 24), Хант (Ятта, 87), Костич — Шипплок

Предупреждения: Видаль — ван Дронгелен, Дуглас

На 86-й минуте Левандовски не реализовал пенальти (выше ворот)

Результаты других матчей 26-го тура чемпионата Германии:

Майнц — Шальке 0:1

Гол: Калиджури, 55

Ганновер – Аугсбург 1:3

Голы: Грегорич, 26, 83, Сане, 37, Качар, 45

Герта – Фрайбург 0:0

Хоффенхайм – Вольфсбург 3:0

Голы: Шульц, 18, Гнабри, 77, Гилавоги, 80 (в свои ворота)

Байер – Боруссия М 2:0

Голы: Аларио, 39, Брандт, 90

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, в прошлом туре немецкой Бундеслиги Бавария на выезде разгромила Фрайбург.

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