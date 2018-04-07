Бавария в шестой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Бавария в 28-й раз в истории стала чемпионом Германии

Мюнхенская Бавария досрочно стала чемпионом Германии по футболу после выездной победы над Аугсбургом в 29-м туре Бундеслиги.

В этом матче мюнхенцы вынуждены были отыгрываться после автогола Никласа Зюле, но в итоге разгромили соперника со счетом 4:1. Голами отличались Корентен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер.

Бавария оторвалась от ближайшего преследователя в турнирной таблице - Шальке - на расстояние 20-ти очков и стала недосягаемой для него. Чемпионский титул стал для мюнхенского клуба шестым подряд и 28-м в истории. Кроме того, Бавария показала третий результат в истории по победе в чемпионате Германии. В прошлых сезонах ей удалось добывать титул в 27-м и 28-м турах.

Аугсбург - Бавария 1:4

Голы: Зюле, 18 (в свои ворота) - Толиссо, 32, Хамес, 38, Роббен, 62, Вагнер, 87

Результаты других матчей 29-го тура чемпионата Германии:

Ганновер - Вердер 2:1

Голы: Харник, 17, Клаус, 42 - Белфодил, 74

Боруссия М - Герта 2:1

Голы: Азар, 75, 79 (с пенальти) - Калу, 40

Кельн - Майнц 1:1

Голы: Эктор, 7 - Де Бласис, 50

Фрайбург - Вольфсбург 0:2

Голы: Дидави, 2, 83

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, теперь Баварии предстоит борьба за победу в Лиге чемпионов. В первом четвертьфинальном матче мюнхенцы на выезде обыграли Севилью со счетом 2:1.

НВ