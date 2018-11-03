Бавария упустила победу над середняком и позволила Дортмунду уйти в отрыв. Результаты чемпионата Германии

В субботу, 3 ноября, состоялось большинство матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенская Бавария потеряла очки в четвертом матче из последних шести в рамках Бундеслиги. В отчетном туре команда Нико Ковача упустила победу в домашней игре против Фрайбурга. Команды не могли отличиться до заключительного отрезка матча, но на 80-й минуте Серж Гнабри вывел Баварию вперед. Когда казалось, что мюнхенцы доведут дело до минимальной победы, Фрайбург выровнял положение - за минуту до конца основного времени отличился Лукас Хелер.

1:1 - Бавария прервала свою двухматчевую победную серию в Бундеслиге, но пока остается на втором месте в турнирной таблице.

Бавария – Фрайбург 1:1

Голы: Гнабри, 80 – Хелер, 89

Бавария: Нойер, Боатенг, Зюле, Алаба, Киммих, Роббен (Рибери, 63), Саншеш, Гнабри (Горетцка, 83), Хамес (Мюллер, 71), Рафинья, Левандовски.

Фрайбург: Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Хайнц, Хефлер, Хаберер, Франтц (Терраццино, 68), Штенцель, Кляйндинст (Вальдшмидт, 83), Хелер (Линхарт, 90).

Предупреждения: Рафинья - Шволов.

Лидер чемпионата Германии - дортмундская Боруссия - воспользовалась осечкой главного конкурента и увеличила свой отрыв над Баварией до четырех очков. В отчетном туре команда Люсьена Фавра одержала минимальную выездную победу над Вольфсбургом. Победный мяч дортмундцы забили в первом тайме, его на свой счет записал капитан команды Марко Ройс.

Вольфсбург – Боруссия Д 0:1

Гол: Ройс, 27

Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Герхардт (Малли, 81), Реджбечай (Штеффен, 69), Арнольд, Брекало (Йебоа, 81), Виллиам, Вегорст, Гинчек.

Боруссия Д: Бюрки, Аканджи, Геррейру, Хакими, Загаду, Витцель, Дилэйни, Ройс, Санчо (Пулишич, 78), Бруун Ларсен (Топрак, 90), Пако Алькасер (Филипп, 78).

Предупреждения: Загаду, Дилэйни.

Результаты других матчей 10-го тура Бундеслиги:

Штутгарт — Айнтрахт Ф 0:3

Голы: Халлер, 11, Ребич, 32, Мюллер, 90

Байер – Хоффенхайм 1:4

Голы: Бельараби, 30 – Нелсон, 19, Жоэлинтон, 34, 73, Грифо, 49 (с пенальти)

Шальке – Ганновер 3:1

Голы: Бенталеб, 57 (с пенальти), Эмболо, 71, Ут, 85 — Вайдандт, 70

Аугсбург – Нюрнберг 2:2

Голы: Финнбогасон, 11, Шмид, 59 — Фукс, 54, Мюль, 88

Герта - РБ Лейпциг 0:3

Голы: Вернер, 7, 53, Кунья, 75

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, накануне стало известно, что Бавария стала инициатором переговоров 11-ти европейских топ-клубов с целью выхода из состава УЕФА и создания Суперлиги.

НВ