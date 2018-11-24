Бавария упустила победу, команда Коноплянки разгромила соперника. Результаты матчей чемпионата Германии

Дюссельдорф спасся в матче с Баварией

В субботу, 24 ноября, состоялись шесть матчей 12 тура чемпионата Германии.

Мюнхенская Бавария расписала результативную ничью с Дюссельдорфом. Мюнхенский клуб уже к 20-й минуте вел в счете 2:0, однако в конце первого тайма гости один мяч отыграли - отличился нападающий Лукебакио.

Во втором тайме благодаря голу Мюллера мюнхенцы снова восстановили преимущество в два гола. Однако форвард Дюссельдорфа бельгиец Лукебакио сначала сократил отставание в счете, а на последних минутах принес своей команде ничью, оформив хет-трик.

Шальке на своем поле со счетом 5:2 разгромил Нюрнберг. Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка просидел весь матч на скамейке запасных.

Следующий соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов Хоффенхайм сыграл в результативную ничью с берлинской Гертой - 3:3.

Шальке - Нюрнберг - 5:2

Голы: Шкрибски, 26, 84, Арита, 32, Бургшталлер, 70, Очипка 90+3 - Мартинес, 38, Зрелак, 78

Бавария - Фортуна Д - 3:3

Голы: Зюле, 17 Мюллер, 20, 58 - Лукебакио, 44, 78, 90+3

Майнц - Боруссия Д - 1:2

Голы: Квайсон, 70 - Алькасер, 67, Пищек, 76

Аугсбург - Айнтрахт Ф - 1:3

Голы Кордова, 90 - Де Гузман, 1, Халлер, 47, Ребич, 68

Вольфсбург - РБ Лейпциг - 1:0

Гол: Руссильон, 50

Герта - Хоффенхайм - 3:3

Голы: Ибишевич, 12 Леки, 71, Лазаро, 87 - Демирбай, 1, Крамарич, 10 Бичакчич, 55

Таблица сайта Myscore.com.сom

В прошлом туре чемпионата Германии Бавария проиграла дортмудський Боруссии 2:3.

НВ