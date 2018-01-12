Бавария укрепила лидерство в чемпионате Германии

Бавария обыграла Байер в первом матче второго круга чемпионата Германии по футболу

Впервые с 2006 года мюнхенцам удалось забить трижды в Леверкузене и одержать уверенную победу. В первом тайме счет открыл Хави Мартинес после розыгрыша углового, а после перерыва Франк Рибери его удвоил. Кевин Фолланд за 20 минут до конца встречи подарил Байеру надежду на спасение, но уже в компенсированное время Хамес Родригес ударом со штрафного поставил точку в матче.

После этой победы преимущество Баварии над ближайшим преследователем в турнирной таблице чемпионата Германии выросло до 14-ти очков.

Байер - Бавария 1:3

Голы: Фолланд, 70 - Мартинес, 32, Рибери, 59, Хамес, 90+1

Байер: Лено - Венделл, С.Бендер, Та - Бэйли, Кор (Аларио, 65), Л.Бендер, Хаверц - Брандт (Мехмеди, 77), Фолланд, Бельараби (Хенрикс, 59)

Бавария: Ульрайх - Алаба, Зюле, Боатенг, Рафинья - Видаль, Мартинес, Хамес - Рибери (Вагнер, 78), Мюллер (Толиссо, 90+2), Роббен (Коман, 65)

Предупреждения: Фолланд, Бельараби - Мюллер, Рафинья

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, в зимнее трансферное окно Бавария уже усилилась нападающим сборной Германии Сандро Вагнером.

НВ