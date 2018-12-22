Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль заинтересовались лидером Динамо - СМИ Сегодня, 15:43 2 Цей матеріал також доступний українською Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль следят за выступлениями Цыганкова Фото: ФК Динамо via Facebook

Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль интересуются услугами ведущего полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, сообщает Marca.

По информации авторитетного испанского издания немецкий и английские клубы следят за выступлениями 21-летнего капитана киевской команды.

Вместе с тем, медиа не приводит никаких деталей по поводу возможных действий упомянутых клубов в отношении потенциального трансфера.

На днях журналист Кирилл Крыжановский рассказал, что Динамо ответило отказом на предложение неназванного немецкого клуба продать своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова за 16 млн евро, а также бонусы.

Сообщалось, что киевский клуб готов продать лидера за 20 миллионов евро. Наставник команды Александр Хацкевич признал, что на футболистов киевского коллектива есть спрос, но там не хотят терять молодых игроков.

Также появилась информация, что президент Динамо Игорь Суркис не желает отпускать нынешней зимой Цыганкова.