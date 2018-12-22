Бавария сократила отставание от Дортмунда. Результаты чемпионата Германии
В немецкой Бундеслиге прошли матчи 17-го тура.
Действующий чемпион Бавария нанес визит франкфуртскому Айнтрахту и победил со счетом 3:0, благодаря чему поднялся на второе место и на шесть очков приблизилась к лидеру - дортмундской Боруссии.
В составе мюнхенской команды два мяча забил Франк Рибери, воспользовавшийся передачами Роберта Левандовски и Йозуа Киммиха. Еще один гол в активе Рафиньи, которому ассистировал Томас Мюллер.
Айнтрахт - Бавария 0:3
Голы: Рибери, 35, 79, Рафинья, 89
Шальке Евгения Коноплянки переиграл на выезде Штутгарт со счетом 3:1. Украинский футболист сыграл в основе и был заменен на 73-й минуте при счете 2:0.
Полузащитник поучаствовал в первом голе своей команды, отдав пас на Бастиана Ощипку, который отметился результативной передачей на Стивена Скрибски.
Штутгарт - Шальке 1:3
Голы: Гонсалес, 76 - Скрибски, 10, Сане, 70, Кутучу, 78
Другие результаты дня:
Байер — Герта 3:1
Голы: Фолланд, 6, Гаверц, 23, 49 — Торунарига, 26
Ганновер — Фортуна 0:1
Гол: Финк, 90+2
Нюрнберг — Фрайбург 0:1
Гол: Гульде, 19
РБ Лейпциг — Вердер 3:2
Голы: Клостермен, 22, Вернер, 44, Брума, 87 — Крузе, 67, Саргент, 77
Турнирная таблица:
Таблица сайта Myscore.com.ua
В стартовом поединке 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на своем поле менхенгладбахскую Боруссию и победила со счетом 2:1.
НВ