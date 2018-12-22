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Бавария сократила отставание от Дортмунда. Результаты чемпионата Германии

Вчера, 23:49
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Бавария на шесть очков отстает от Боруссии Дортмунд

В немецкой Бундеслиге прошли матчи 17-го тура.

Действующий чемпион Бавария нанес визит франкфуртскому Айнтрахту и победил со счетом 3:0, благодаря чему поднялся на второе место и на шесть очков приблизилась к лидеру - дортмундской Боруссии.

В составе мюнхенской команды два мяча забил Франк Рибери, воспользовавшийся передачами Роберта Левандовски и Йозуа Киммиха. Еще один гол в активе Рафиньи, которому ассистировал Томас Мюллер.

Айнтрахт - Бавария 0:3
Голы: Рибери, 35, 79, Рафинья, 89

Шальке Евгения Коноплянки переиграл на выезде Штутгарт со счетом 3:1. Украинский футболист сыграл в основе и был заменен на 73-й минуте при счете 2:0.

Полузащитник поучаствовал в первом голе своей команды, отдав пас на Бастиана Ощипку, который отметился результативной передачей на Стивена Скрибски.

Штутгарт - Шальке 1:3
Голы: Гонсалес, 76 - Скрибски, 10, Сане, 70, Кутучу, 78

Другие результаты дня:

Байер — Герта 3:1
Голы: Фолланд, 6, Гаверц, 23, 49 — Торунарига, 26

Ганновер — Фортуна 0:1
Гол: Финк, 90+2

Нюрнберг — Фрайбург 0:1
Гол: Гульде, 19

РБ Лейпциг — Вердер 3:2
Голы: Клостермен, 22, Вернер, 44, Брума, 87 — Крузе, 67, Саргент, 77

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

В стартовом поединке 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на своем поле менхенгладбахскую Боруссию и победила со счетом 2:1.

НВ

Теги:   Шальке-04 Вердер Байер Леверкузен Бундеслига Бавария (Мюнхен) Евгений Коноплянка Футбол

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