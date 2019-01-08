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Бавария согласилась купить у Челси 18-летнего полузащитника за 39 млн евро - СМИ

Сегодня, 20:43
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Бавария сделала уже четвертое предложение по Хадсону-Одои - Sky Sports

Бавария согласилась заплатить Челси требуемые им 39 миллионов евро за 18-летнего полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.

По информации медиа, это уже четвертое предложение немецкого клуба по поводу трансфера игрока юношеской сборной Англии.

Как отмечает источник, сам футболист уже уведомил Челси, что хочет покинуть команду. Контракт Хадсона-Одои заканчивается летом 2020 года, и он якобы не хочет его продлевать.

По данным портала, конкурентами Баварии в борьбе за полузащитника выступают Ювентус и РБ Лейпциг, но тот склоняется к переходу в лагерь чемпиона Германии.

Недавно СМИ узнали, что ведущим полузащитником Динамо Виктором Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. 

Накануне сообщалось, что одним из лидеров Ювентуса аргентинским нападающим Пауло Дибалой интересуются Бавария, Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити.

Теги:   Бавария (Мюнхен) Трансферы ФК Челси Футбол

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