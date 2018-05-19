Бавария сенсационно проиграла финал Кубка Германии

Франкфуртский Айнтрахт стал обладателем Кубка Германии сезона-2017/18, в финальном матче обыграв мюнхенскую Баварию.

Главной интригой матча был тот факт, что он стал последним для Юппа Хайнкеса у руля Баварии, которого должен в следующем сезоне заменить как раз главный тренер Айнтрахта Нико Ковач. Хорвату удалось огорчить болельщиков своей будущей команды.

Франкфуртцы открыли счет уже в дебюте матча после гола Анте Ребича. Франкфуртцам удавалось удерживать минимальное преимущество до начала второго тайма, когда Роберт Левандовский выровнял цифры на табло и, казалось, Бавария сможет развить свой успех. Однако, вопреки ожиданиям, ничья удерживалась довольно продолжительное время, а на 82-й минуте отличилась отнюдь не Бавария, а Айнтрахт - дубль оформил все тот же Ребич.

Мюнхенцы бросили все силы на спасение, но в компенсированное время пропустили еще один мяч - отличился вышедший на замену Мият Гачинович.

3:1 - Айнтрахт в пятый раз в истории и впервые за 30 лет выиграл Кубок Германии. Рекордсменом по количеству побед в этом турнире с большим отрывом является Бавария - на ее счету 18 трофеев.

Стоит отметить, что в прошлом году Айнтрахт также играл в финале Кубка Германии, но тогда уступил дортмундской Боруссии.

Бавария — Айнтрахт 1:3

Голы: Левандовский, 53 — Ребич, 11, 82, Гачинович, 90+6.

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба — Мартинес — Мюллер (Коман, 70), Хамес, Алькантара (Толиссо, 64), Рибери (Вагнер, 88) — Левандовский.

Айнтрахт: Храдецки — Сальседо, Абрахам, Хасебе — Да Коста, Маскарель, де Гузман (Русс, 74), Виллемс — Боатенг, Вольф (Гачинович, 60) — Ребич (Шаллер, 89).

Предупреждения: Левандовский, Коман — Сальседо, Хасебе, Виллемс, Ребич.

Напомним, в финале Кубка Англии Челси с минимальным преимуществом одолел Манчестер Юнайтед.

НВ