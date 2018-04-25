Бавария - Реал. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ пересказывает ход первой игры полуфинала Лиги чемпионов Бавария - Реал. Поединок состоится сегодня, 25 апреля, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Бавария: Ульрайх - Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба - Мартинес, Алькантара - Хамес, Мюллер, Рибери - Левандовски

Реал: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос, Иско - Бензема, Роналду

Онлайн трансляция матча, который состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена, начнется 25 апреля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Бавария: вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказалась выше бельгийского Андерлехта и шотландского Селтика, но проиграла первенство французскому ПСЖ, после чего прошла в 1/8 финала турецкий Бешикташ, а в четвертьфинале - испанскую Севилью. Команда не знает поражений в последних семи поединках во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитников Артуро Видаля и Кингсли Комана (травмы).

Реал: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказался выше немецкой Боруссии Дортмунд и кипрского АПОЕЛа, но проиграл первенство английскому Тоттенхэму, после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ, а в четвертьфинале - итальянский Ювентус. Команда потерпела одно поражение в предыдущих 10-ти поединках во всех турнирах при двух ничьих. Под вопросом участие в игре неосновного защитника Начо.

Статистика знает 24 поединка между этими соперниками. В 11-ти из них сильнее была Бавария, еще в 11-ти - Реал. В двух случаях победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Баварии - коэффициент на ее победу равен 2,00, тогда как выигрыш Реала оценивается в 3,60, а ничья - в 3,75.