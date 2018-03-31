Бавария разгромила Боруссию без Ярмоленко. Результаты матчей чемпионата Германии

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Роберт Левандовски оформил хет-трик

Роберт Левандовски оформил хет-трик

31 марта состоялись первые поединки 28-го тура немецкой Бундеслиги. 

Бавария в очередной раз доказала, что в Германии у нее соперников нет. 

За первые 45 минут в ворота Боруссии влетело пять мячей. Дубль оформил Роберт Левандовски, еще по голу забили Хамес, Мюллер и Рибери. 

Во втором тайме Бавария сбавила обороты - единственный гол забил Левандовски, оформив хет-трик. 

Бавария – Боруссия Д 6:0
Голы: Левандовски, 5, 44, 87, Хамес, 14, Мюллер, 23, Рибери, 45

Результаты матчей 28-го тура: 

Хоффенхайм — Кельн 6:0
Голы: Гнабри, 22, 47, Ут, 56, 65, Рупп, 61, Цубер, 72

Ганновер — РБ Лейпциг 2:3
Голы: Сане, 71, Фуллкруг, 78 — Форсберг, 16, Орбан, 54, Поульсен, 76

Штутгарт — Ганновер 1:1
Голы: Гинчек, 44 — Холтби, 18

Байер — Аугсбург 0:0

Шальке — Фрайбург 2:0
Голы: Калиджури, 63 (пенальти), Бургшталлер, 73

Герта - Вольфсбург 0:0

Турнирная таблица: 

 

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Бавария прервала свою беспроигрышную серию

 

 

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