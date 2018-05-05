Бавария приготовила 100 млн евро на покупку нападающего Ювентуса - СМИ

Бавария готова заплатить 100 миллионов евро за подписание нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, сообщает Bild.

По информации издания, немецкий клуб планирует сценарий, согласно которому команду покинет ее ведущий форвард Роберт Левандовски.

На счету аргентинского футболиста 42 поединка в текущем сезоне за итальянский коллектив. Он забил 25 мячей и отметился семью результативными передачами.

Сообщалось, что Ливерпуль также заинтересовался нападающим туринского клуба.

Согласно источнику, английская сторона готова предложить около 100 миллионов евро за игрока, в котором заинтересован лично менеджер команды Юрген Клопп.

Ранее СМИ узнали, что Пауло Дибала может перейти из Ювентуса в испанский Атлетико.