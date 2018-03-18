Бавария прервала свою беспроигрышную серию. Результаты матчей чемпионата Германии

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Бавария уступила Лейпцигу, забив первой

Бавария уступила Лейпцигу, забив первой

18 марта состоялись матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги. 

Бавария в отчетном туре проиграла в Лейпциге. И сложно сказать, что Ред Булл победил незаслуженно - именно они нанесли большее количество ударов и ударов в створ по воротам соперника.

Тем не менее, счет в матче открыли именно фавориты - это Вагнер забил уже на 12-й минуте. Лейпциг отыгрался еще в первом тайме усилиями Наби Кейты. Во втором тайме Тимо Вернер вывел свою команду вперед, реализовав выход 1 на 1 против Ульрайха.

Лейпциг — Бавария 2:1
Голы: Кейта, 37, Вернер, 56 — Вагнер, 12.

Лейпциг: Гулаши — Лаймер, Упамекано, Ильзанкер, Конате — Сабитцер (Вернер, 10 (Огюстен, 83)), Кампль, Демме,  Кейта (Форсберг, 68), Брума — Поульсен.

Бавария: Ульрайх — Киммих (Рафинья, 79), Зюле, Хуммельс, Алаба — Руди, Видаль — Мюллер, Хамес (Левандовски, 72), Бернат (Рибери, 61) — Вагнер.

Боруссия на своем поле минимально одолела Ганновер. Единственный гол в матче забил Миши Батшуайи, замкнув пяткой прострел с углового. После этого Боруссия была намного ближе к тому, чтобы забить второй, чем Ганновер к тому, чтобы сравнять счет. Но в итоге счет остался неизменным.

Боруссия Д - Ганновер 1:0
Гол: Батшуайи, 24

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Топрак (Папастатопулос, 46), Аканжи, Шмельцер — Кастро (Вайгль, 64), Дауд, Гётце — Пулишич (Филипп, 70), Батшуайи, Шюррле

Ганновер: Чаунер — Зорг (Фоссум, 78), Сане, Антон — Корб, Швеглер, Бакалорц (Майна, 86), Острцолек — Клаус — Фюллькруг (Бази, 73), Жонатас

Кельн - Байер 2:0
Голы: Осако, 9, Цоллер, 69

Удаления: Аларио, 33

Турнирная таблица: 

Таблица официального сайта УЕФА

Ранее в туре Шальке Коноплянки вырвался на вторую строчку.

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