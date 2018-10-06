Бавария потерпела разгром на своем поле. Результаты матчей чемпионата Германии

В субботу, 6 октября, состоялись большинство матчей седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Главная сенсация случилась в матче чемпиона страны мюнхенской Баварии против менхенгладбахской Боруссии. Команда Нико Ковача, которая сейчас переживает не лучшие времена, уступила со счетом 0:3. Уже за первые 15 минут Бавария пропустила дважды - сначала отличился Алассан Плеа, а затем Ларс Штиндль.

Бавария смотрелась активнее на поле и больше владела мячом, но Боруссия грамотно играла в обороне. За весь матч мюнхенцы так и не смогли отличиться, а вот гости в концовке даже довели свое преимущество до разгромного - на 88-й минуте отличился Патрик Херрманн.

Бавария проиграла второй матч подряд в Бундеслиге и не может выиграть уже на протяжении трех поединков. Эти неудачи отбросили мюнхенскую команду уже на 5-е место в турнирной таблице. Гладбахская Боруссия после победы в Мюнхене поднялась на вторую позицию.

Бавария – Боруссия М 0:3

Голы: Плеа, 10, Штиндль, 16, Херрманн, 88

Бавария: Нойер, Зюле, Алаба (Саншеш, 55), Киммих, Хуммельс, Роббен (Рибери, 46), Алькантара, Горетцка, Хамес, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 46).

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн, Крамер, Нойхаус (Херрманн, 74), Азар (Траоре, 83), Плеа, Штиндль (Закария, 66).

Предупреждения: Рибери, Хофманн, Закария, Хамес.

Лидером чемпионата Германии остается дортмундская Боруссия, которая в отчетном туре одержала невероятную по драматизму победу над Аугсбургом со счетом 4:3. Хет-триком в этом матче отметился испанский форвард "Шмелей" Пако Алькасер, который вышел на замену только на 59-й минуте. Интересно, что победный гол он оформил на шестой компенсированной минуте дальним ударом.

Боруссия Д — Аугсбург 4:3

Голы: Пако, 62, 80, 90+6, Гетце, 84 — Финнбогасон, 22, Макс, 71, Грегорич, 87.

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканджи, Загаду, Диалло — Витцель, Вайгль (Гетце, 77) — Бруун Ларсен (Геррейру, 69), Санчо, Ройс — Филипп (Пако Алькасер, 59).

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гауэлеу, Хинтереггер, Макс — Хедира, Байер (Гетце, 64), Хан (Моравек, 75), Каюби — Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 83).

Предупреждения: Ройс — Байер, Хан, Хедира, Гауэлеу, Каюби, Финнбогасон, Кордова.

Среди других результатов отметим выездную победу Шальке над Фортуной со счетом 2:0. Украинец Евгений Коноплянка в этой игре вышел на замену в концовке встречи и результативными действиями не отметился.

Вердер — Вольфсбург 2:0

Голы: Классен, 35, Й. Эггештайн, 86

Майнц – Герта 0:0

Ганновер – Штутгарт 3:1

Голы: Вуд, 30, 45+1, Бебу, 90+1 – Гомес, 50.

Фортуна — Шальке 0:2

Голы: Маккенни, 48, Бургшталлер, 53

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, ранее сообщалось, что игроки Баварии недовольны методами работы нового главного тренера Нико Ковача.

НВ