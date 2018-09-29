29 сентября 2018, суббота

Бавария потерпела неожиданное поражение в матче чемпионата Германии

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Бавария не смогла победить во втором матче подряд

Бавария не смогла победить во втором матче подряд

Мюнхенская Бавария проиграла в выездном матче берлинской Герте в рамках 6 тура чемпионата Германии.

На 23-й минуте защитник Баварии Боатенг опрометчиво сыграл в собственной штрафной, сбив соперника, и заработал пенальти. 11-метровый удар удачно выполнил форвард Герты Ибишевич, разведя мяч и голкипера по разным углам. На 44-й минуте хозяева удвоили преимущество - Дуда замкнул прострел с фланга.

После перерыва главный тренер Баварии Нико Ковач усилил атаку, выпустив форвардов Мюллера и Вагнера, но это не принесло свои плоды - Герта сумела довести матч до победы. Таким образом, Бавария не может победить во втором матче подряд и рискует уступить первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Герта - Бавария - 2:0

Голы: Ибишевич, 23 (пен), Дуда, 44

Герта: Крафт - Лазаро, Штарк, Рекик, Миттельштедт - Шельбред, А. Майер - Дилросун (Ястржембски, 90+2), Дуда, Калу (Леки, 71) - Ибишевич (Зельке, 53)

Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба - Санчо (Гнабри, 63), Тиаго - Роббен (Мюллер, 52), Родригес (Вагнер, 72), Рибери - Левандовски

Предупреждение: Ибишевич, Дилросун, Дуда - Киммих

В прошлом туре чемпионата Германии Бавария на собственном поле не сумела победить Аугсбург - 1:1.

НВ

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