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Бавария подписала чемпиона мира-2018

Сегодня, 16:05
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Павар перейдет в Баварию летом 2019 года

Бавария объявила о подписании чемпиона мира в составе сборной Франции Бенжамена Павара.

Как сообщает официальный чемпиона Германии, защитник перейдет в команду 1 июля 2019 года, поэтому проведет остаток текущего сезона в своем нынешнем клубе Штутгарт.

По словам спортивного директора Баварии Хасана Салихамиджича, 22-летний новичок подписал контракт на пять лет до конца сезона 2023/2024.

По информации L’Equipe, немецкий гранд согласился заплатить за французского исполнителя требуемые Штутгартом 35 миллионов евро.

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар признан автором лучшего гола ЧМ-2018.

В матче 1/8 финала турнира футболист забил в ворота сборной Аргентины внешней стороной стопы из-за пределов штрафной площади. Этот гол сравнял счет в матче, а французы одержали победу со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал.

Теги:   Бавария (Мюнхен) Трансферы Футбол

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