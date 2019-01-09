Бавария подписала чемпиона мира-2018 Сегодня, 16:05 346 Цей матеріал також доступний українською Павар перейдет в Баварию летом 2019 года

Бавария объявила о подписании чемпиона мира в составе сборной Франции Бенжамена Павара.

Как сообщает официальный чемпиона Германии, защитник перейдет в команду 1 июля 2019 года, поэтому проведет остаток текущего сезона в своем нынешнем клубе Штутгарт.

По словам спортивного директора Баварии Хасана Салихамиджича, 22-летний новичок подписал контракт на пять лет до конца сезона 2023/2024.

По информации L’Equipe, немецкий гранд согласился заплатить за французского исполнителя требуемые Штутгартом 35 миллионов евро.

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар признан автором лучшего гола ЧМ-2018.

В матче 1/8 финала турнира футболист забил в ворота сборной Аргентины внешней стороной стопы из-за пределов штрафной площади. Этот гол сравнял счет в матче, а французы одержали победу со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал.