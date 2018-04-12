Бавария определилась с новым главным тренером - медиа

Главный тренер франкфуртского Айнтрахта Нико Ковач в следующем сезоне возглавит Баварию, сообщает Bild.

Нико Ковач с марта 2016 года возглавляет Айнтрахт, с которым сначала сохранил прописку в элите, а в прошлом сезоне занял 11-е место.

В текущем розыгрыше франкфуртцы после 29 туров занимают 5-е место и продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

На посту тренера Баварии хорватский специалист сменит Юппа Хайнкеса, который принял команду по ходу сезона, привел ее к чемпионскому титулу в Бундеслиге и вывел в полуфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка ЛЧ состоится завтра, 13 апреля, в 14.00 по киевскому времени 13 апреля в швейцарском Ньоне.