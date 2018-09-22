Бавария обыграла команду Коноплянки, соперник Шахтера остановил Дортмунд. Результаты матчей чемпионата Германии

Бавария не испытала проблем в матче против Шальке

В субботу, 22 сентября, состоялись шесть матчей четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенская Бавария выиграла четвертый матч подряд со старта сезона Бундеслиги, обыграв Шальке, который пока что в чемпионате не набрал ни одного очка. Команда Нико Ковача открыла счет уже в дебюте матча, когда Хамес Родригес переправил мяч в сетку после подачи углового.

В середине тайма колумбиец мог делать дубль, но не переиграл Ральфа Фэрманна после выхода один на один. Спустя еще несколько минут сантиметры отделили Давида Алабу от гола после мощного удара с дальнего штрафного.

Тем не менее, после перерыва Бавария все же удвоила преимущество: Хамес заработал пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.

Евгений Коноплянка попал в заявку на этот матч, но всю игру просидел на скамейке запасных.

После этого матча команды остались на противоположных полюсах турнирной таблицы: Бавария - первая, Шальке - последний.

Шальке — Бавария 0:2

Голы: Родригес, 8, Левандовски, 64 (с пенальти)

Шальке: Ферманн — Сане, Налдо, Настасич — Калиджури, Руди, Маккенни (Бенталеб, 54), Шепф — Ди Санто (Харит, 65), Ут (Бургшталлер, 72) — Эмболо.

Бавария: Нойер — Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба — Горецка, Алькантара, Родригес (Саншеш, 86) — Мюллер, Левандовски (Вагнер, 79), Рибери (Гнабри, 83).

Предупреждения: Налдо, Калиджури — Вагнер.

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов - Хоффенхайм - сыграл вничью второй раз за неделю. В чемпионате Германии команда Юлиана Нагельсмана разошлась миром с дортмундской Боруссией - 1:1. Хоффенхайм открыл счет перед самым перерывом усилиями Жоэлинтона, но пропустил в заключительной части матча от Кристиана Пулишича.

Набрав четыре очка в четырех матчах, Хоффенхайм пока только десятый в турнирной таблице, Боруссия с восемью баллами идет на третьей позиции.

Хоффенхайм – Боруссия Д 1:1

Голы: Жоэлинтон, 44 – Пулишич, 84

Хоффенхайм: Бауманн – Бичакчич, Фогт, Пош, Шульц – Цубер (Нордтвейт, 70), Битенкур, Гриллич, Бренет, Жоэлинтон (Бельфодиль, 86) – Крамарич (Салаи, 78)

Боруссия Д: Бюрки – Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Диалло – Пулишич, Витцель, Вольф (Санчо, 60), Дауд (Дилэйни, 60) — Ройс, Кагава (Филипп, 70)

Предупреждения: Пош, Нордтвейт — Дауд

Удаление: Диалло

Результаты других матчей четвертого тура Бундеслиги:

Штутгарт - Фортуна 0:0

Герта – Боруссия М 4:2

Голы: Ибишевич, 31, 63, Лазаро, 34, Дудка, 73 — Азар, 29 (с пенальти), Плеа, 67

Аугсбург – Вердер 2:3

Голы: Эггештайн, 45, Ку Чжа Чхоль, 47 – Крузе, 34, 36, Классен, 75

Вольфсбург – Фрайбург 1:3

Голы: Мехмеди, 61 – Шаллаи, 7, Петерсен, 21, Франц, 50

Нюрнберг – Ганновер 2:0

Голы: Антон, 76 (в свои ворота), Кнелль, 77

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, посреди недели в рамках первого тура Лиги чемпионов Бавария на выезде уверенно обыграла Бенфику, а Хоффенхайм в Харькове разошелся миром с Шахтером.

НВ