Бавария объявила имя нового наставника

Ковач заключил контракт на три года

Главным тренером Баварии с нового сезона станет нынешний рулевой франкфуртского Айнтрахта Нико Ковач.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, хорватский специалист заключил соглашение на трехлетний период до лета 2021 года.

Родной брат 46-летнего тренера Роберт присоединится к нему в качестве ассистента. Как игрок Нико Ковач выступал за Баварию с 2001 по 2003 годы.

О том, что хорватский специалист будет новым рулевым мюнхенской команды, накануне узнали СМИ.

Нико Ковач с марта 2016 года возглавляет Айнтрахт, с которым сначала сохранил прописку в элите, а в прошлом сезоне занял 11-е место. В текущем розыгрыше Бундеслиги франкфуртцы после 29 туров занимают 5-е место и продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

На посту тренера Баварии тренер сменит Юппа Хайнкеса, который принял команду по ходу сезона, привел ее к чемпионскому титулу в Бундеслиге и вывел в полуфинал Лиги чемпионов.