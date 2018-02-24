Бавария не смогла победить впервые за три месяца. Результаты матчей чемпионата Германии

В субботу, 24 февраля, состоялось пять матчей 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария потеряла очки в Бундеслиге впервые с ноября прошлого года. Мюнхенцы, несмотря на подавляющее игровое преимущество, на своем поле не смогли обыграть Герту. На протяжении всего матча берлинцы делали акцент на оборону, лишь изредка убегая в контратаки. Бавария имела в этой встрече несколько голевых моментов, опасно пробивал Левандовски и Рибери, однако голкипер Герты Ярштайн действовал надежно.

Несмотря на потерю двух очков, Бавария продолжает сохранять гигантское преимущество над преследователями в турнирной таблице чемпионата Германии.

Бавария — Герта 0:0

Бавария: Ульрайх — Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес — Роббен, Мюллер (Вагнер, 71), Алькантара (Видаль, 75), Рибери (Коман, 68) — Левандовски.

Герта: Ярстейн — Пекарик, Штарк, Торунаирига, Платтехардт — Люстенбергер, Дарида — Леки, Лазаро, Калу (Дуда, 80) — Зельке (Эссвайн, 72).

Результаты других матчей 24-го тура Бундеслиги:

Майнц — Вольфсбург 1:1

Голы: Муто, 44 — Брекало, 6

Штутгарт — Айнтрахт Ф 1:0

Гол: Томми, 13

Ганновер — Боруссия М 0:1

Гол: Крамер, 72

Хоффенхайм — Фрайбург 1:1

Голы: Крамарич, 57 — Петерсен, 66 (пенальти)

Вердер – Гамбург 1:0

Гол: ван Дронгелен, 86 (автогол)

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, посреди недели Бавария разгромила Бешикташ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:0 и сделала большой шаг навстречу следующему раунду турнира.

НВ