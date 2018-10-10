Бавария назвала трех кандидатов на пост главного тренера - СМИ

Под руководством Ковача Бавария опустилась на 6 место Бундеслиги

Руководство Баварии рассматривает возможность увольнения нынешнего главного тренера команды Нико Ковача и составило список специалистов, которые могут его изменить, сообщает Bild.

По информации издания, в список потенциальных наставников мюнхенского клуба входят три французские специалисты - Зинедин Зидан, Лоран Блан и Арсен Венгер. Все тренеры на данный момент не имеют контрактов ни с одним клубом.

Руководство Баварии решило искать нового главного тренера из-за отрицательных результатов команды - после семи туров в чемпионате Германии Бавария занимает только шестую строчку турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что игроки Баварии недовольны методами работы нового главного тренера Нико Ковача.

В последнем туре чемпионата Германии Бавария дома проиграла менхенгладбахской Боруссии со счетом 0:3. Перед этим Бавария не сумела победить на своем поле Аякс во втором туре Лиги чемпионов.

Нико Ковач возглавил Баварию в апреле этого года, подписав соглашение до лета 2021 года.