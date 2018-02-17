Бавария добыла 15-ю победу подряд, команда Коноплянки поднялась на пятое место. Результаты матчей чемпионата Германии

Левандовски оформил пенальти в компенсированное время и принес Баварии очередную победу

Сегодня, 17 февраля, состоялись поединки 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Бавария провела сложнейший поединок под руководством Юппа Хайнкеса. Уже на 8-й минуте Вольсфбург открыл счет - Малли сделал навес на дальнюю штангу, где Дидави точно пробил головой в ближний угол.

После этого волки полностью отдали инициативу мюнхенцам, сосредоточившись на обороне. Следует отметить, что первый реальный шанс Бавария получила лишь на 54-й минуте, когда арбитр назначил пенальти. Правда, Арьен Роббен не смог сравнять счет - голкипер взял его удар.

Но уже через 10 минут мюнхенцы сравняли счет - Сандро Вагнер замкнул навес Роббена, который хорошо прошел по флангу.

Второй пенальти в ворота волков был назначен уже в компенсированное время - теперь к точке подошел Роберт Левандовски, который и принес Баварии 15-ю победу в Бундеслиге подряд.

Вольфсбург – Бавария 1:2

Голы: Дидави, 8 - Вагнер, 64, Левандовски, 91 (пенальти)

Вольфсбург: Кастельс — Кнохе, Иттер, Юнг (Виллиам, 78), Брума — Дидави, Арнольд, Малли (Димата, 90), Гилавоги, Штеффен (Осимхен, 84) — Ориги.

Бавария: Ульрайх — Зюле, Бернат, Рафинья, Мартинес — Алькантара (Мюллер, 62), Руди, Роббен, Толиссо, Рибери (Алаба, 66) — Вагнер (Левандовски, 79).

Коноплянка пропускал очередную встречу Шальке по причине болезни. Это не помешало его команде одержать победу над Хоффенхаймом - уже на 11-й минуте счет был открыт усилиями Керера, который оказался самым расторопным в штрафной соперника после подачи углового.

На 28-й минуте Бриль Эмболо подкараулил ошибку вратаря и защитника соперников, перехватив и закатив мяч в пустые ворота.

Ближе к концу игры Хоффе усилиями Андрея Крамарича отыграли один гол, но на большее команды не хватило.

Шальке – Хоффенхайм 2:1

Голы: Керер, 11, Эмболо, 28 – Крамарич, 78

Шальке: Ферманн, Настасич, Налдо, Керер, Шопф (Очипка, 90), Горетцка, Калиджури, Стамбули, Бургшталлер, Эмболо (Харит, 83), Ди Санто (Пьяца, 75)

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Бичакчич (Жуль, 58), Фогт, Шульц (Цубер, 52), Гриллич, Амири (Рупп, 67), Кадержабек, Крамарич, Салаи, Ут

Остальные поединки:

Гамбург – Байер 1:2

Голы: Хан, 70 — Бэйли, 40, Хавертц, 50

Фрайбург – Вердер 1:0

Гол: Петерсен, 24 (с пенальти)

Кельн – Ганновер 1:1

Голы: Осако, 29 — Фюллькруг, 37

Турнирная таблица:

В предыдущем туре выход Коноплянки не помог Шальке в матче против Баварии.