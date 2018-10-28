Барселону отодвинули с первого места. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись пять матчей 10 тура чемпионата Испании.

Мадридский Атлетико обыграл дома Реал Сосьедад со счетом 2:0. В конце первого тайма Диего Годин открыл счет, а на 60-й минуте Филипе Луиш великолепным ударом в девятку ворот удвоил преимущество "матрасников".

Мадридский клуб довел матч до логической победы, что позволило ему обойти Барселону и выйти на первое место Примеры. Правда, каталонский клуб свой матч 10 тура сыграет завтра, когда встретится с Реалом. Также Атлетико может обогнать Алавес, если завтра обыграет Вильярреал.

Одна из главных сенсаций в этом сезоне в чемпионате Испании Еспанйьол потерял очки в игре с Вальядолидом и рискует по завершении тура опуститься на пятую строчку.

Также стоит отметить хет-трик форварда Сельты Яго Аспаса, который помог своей команде разгромить Эйбар 4:0. На счету Аспаса уже 8 голов в десяти турах чемпионата.

Атлетико - Реал Сосьедад - 2:0

Голы: Годин, 45, Филипп Луиш, 60

Вальядолид - Эспаньол - 1:1

Голы: Верде, 90 - Иглесиас, 20

Жирона - Райо Вальекано - 2:1

Голы: Порту, 34 (пен.), 45 - Алехандро Галвес, 61

Удаление: Лосано, 88 (Жирона)

Атлетик - Валенсия - 0:0

Сельта - Эйбар - 4:0

Голы: Аспас, 5, 36, 82, Мендес, 56

Леванте - Леганес - 2:0

Голы: Рохер, 14, Рочина, 90

Таблица сайта Myscore.com.ua

Посреди недели мадридский Атлетико потерпел разгромное поражение 0:4 от дортмундской Боруссии в матче третьего тура Лиги чемпионов.

НВ