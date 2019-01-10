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Барселоне предложили экс-нападающего Реала - СМИ

Сегодня, 21:21
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Мората перешел в Челси в 2017 году

Нападающий Челси и экс-форвард Реала Альваро Мората, скорее всего, покинет лондонский клуб на правах аренды, сообщает ESPN.

Главными претендентами на Морату являются испанские клубы Севилья и Атлетико, но у нападающего появился вариант с арендой в Барселону, которой футболиста предложили агенты.

Правда, сообщается, что Барселона не горит желанием приобрести форварда, ведь он не является трансферной целью клуба.

Альваро Мората перешел в Челси из Реала летом 2017 года.

Челси намерен избавиться от Мораты, так как почти оформил трансфер аргентинского форварда Милана Гонсало Игуаина.

Ранее СМИ сообщали, что приоритетными вариантами на данный момент для Барселоны являются нападающий английского Тоттенхэма Гарри Кейн и форвард немецкого Лейпцига Тимо Вернер.

Теги:   ФК Реал Мадрид Трансферы ФК Челси

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