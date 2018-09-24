Барселона впервые в сезоне не смогла победить. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 23 сентября, четырьмя матчами завершился пятый тур чемпионата Испании по футболу.

Главная сенсация состоялась в матче с участием действующего чемпиона - Барселоны. Каталонцы на своем поле принимали скромную Жирону и довольно быстро открыли счет - уже на 19-й минуте Лионель Месси отличился после передачи Артуро Видаля. Однако спустя 15 минут каталонцы остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил центральный защитник Клеман Ленгле.

Жирона воплотила свое численное преимущество в гол еще в первом тайме - на 45-й минуте забил Кристиан Стуани. Едва началась вторая половина встречи, уругваец оформил дубль, на добивании поразив дальнюю девятку ворот Марка-Андре Тер Штегена.

Главный тренера Барселоны Луис Энрике оживил игру в атаке заменами, и каталонцы сравняли счет - гол забил Жерар Пике. До конца матча оставалось еще полчаса, но за это время ни одна команда больше не забила.

Барселона впервые не смогла победить в текущем сезоне, учитывая все турниры, но смогла сохранить лидерство в турнирной таблице Ла Лиги благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, чем у Реала.

Барселона — Жирона 2:2

Голы: Месси, 19, Пике, 63 — Стуани, 45, 51.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Ленгле, Пике, Альба — Артур (Коутиньо, 58), Бускетс, Видаль (Ракитич, 58) — Месси, Л. Суарес, Дембеле (Умтити, 46).

Жирона: Буну — Адай, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Муньеса — А. Гарсия (Б. Гарсия, 46), Понс, Гранель (Луис, 72) — Порту (Думбия, 85), Стуани.

Предупреждения: Артур, Семеду, Пике — Стуани, Эспиноса, Хуанпе, Алькала, Порту.

Удаление: Ленгле, 35 (прямая красная карточка).

Результаты других матчей воскресенья в Ла Лиге:

Леванте – Севилья 2:6

Голы: Марти, 12, Саймон, 90 — Бен-Йеддер, 11, 35, 45, Каррису, 21, Андре Силва, 49, Сарабия, 59.

Вильярреал – Валенсия 0:0

Бетис – Атлетик 2:2

Голы: Бартра, 51, Канальес, 68 – Иньяки Вильямс, 7, Рауль Гарсия, 18

Напомним, накануне Реал одержал минимальную победу над Эспаньолом, что позволило мадридцам догнать Барселону в турнирной таблице.

Турнирное положение

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