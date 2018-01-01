Барселона вернулась на первое место благодаря осечке Севильи. Результаты матчей чемпионата Испании
В воскресенье, 2 декабря, состоялись четыре матча 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона на своем поле, не затратив много усилий, обыграла Вильярреал, который в текущем сезоне неожиданно является одним из аутсайдеров Ла Лиги. Матч не вышел богатым на голевые моменты, но Барселона смогла воплотить в голы по одному из шансов в каждом из таймов - забивали Пике и Аленья.
Благодаря этой победе и осечке Севильи Барселона вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Барселона - Вильярреал 2:0
Голы: Пике, 36, Аленья, 87
Севилья на выезде не смогла победить Алавес, который в этом сезоне также идет в группе лидеров. Андалусийцы оказались в роле догоняющих после гола Хони в первом тайме, но под занавес матча воплотили свое игровое преимущество в гол Бен Йеддера. В концовке встречи обе команды могли вырвать победу, но забить больше не смогли.
На данный момент Севилья идет на втором месте в чемпионате, на одно очко отставая от Барселоны и на два опережая Атлетико.
Алавес - Севилья 1:1
Голы: Хони, 37 - Бен Йеддер, 78
Мадридский Атлетико второй раз подряд в чемпионате Испании сыграл вничью и не использовал шанс подняться на второе место в турнирной таблице. В отчетном туре "Матрасники" на выезде не смогли переиграть Жирону, сыграв со счетом 1:1. Более того, Атлетико уступал большую часть матча и сумел сравнять счет только в заключительной десятиминутке.
На данный момент Атлетико располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Жирона - Атлетико 1:1
Голы: Стуани, 45 (с пенальти) - Рамальо, 82 (в свои ворота)
Еще в одном матче игрового дня Бетис на своем поле с минимальным счетом переиграл Реал Сосьедад.
Бетис - Реал Сосьедад 1:0
Гол: Фирпо, 33
Напомним, накануне в чемпионате Испании Реал на своем поле со счетом 2:0 переиграл Валенсию и поднялся на пятое место в турнирной таблице.
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