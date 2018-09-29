Барселона в третий раз подряд не смогла победить в чемпионате Испании

За последние три матча Барселона набрала два очка

Каталонская Барселона разошлась миром с Атлетиком из Бильбао в матче 7 тура чемпионата Испании.

В конце первого тайма полузащитик Атлетика Сусаета прекрасным пасом нашел в штрафной где Маркоса и тот открыл счет в матче. На 55-й минуте на поле появился лидер Барселоны Лионеь Месси, который начал матч на скамейке запасных. Выход звездного аргентинца усилил игру, но позволил свести матч лишь к ничьей.

Именно Месси выступил в роли ассистента при взятии ворот гостей из Бильбао. На 84-й минуте аргентинец сделал точный прострел на ногу Эль-Хаддади, который сравнял счет - 1:1. Это уже третий матч подряд в чемпионате Испании, в котором Барселона не может победить. Ранее каталонский клуб сыграл вничью с Жироной и проиграл Леганесу.

В еще одном матче дня в Примере Валенсия благодаря голу Гамейро минимально одолела Реал Сосьедад. Ранее Эспаньол и Реал Сосьедад разыграли результативную ничью - 2:2.

Барселона - Атлетик - 1:1

Голы: Эль Хаддад, 84 - Де Маркос, 41

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Роберто (Бускетс, 51), Ракитич, Видаль (Месси, 55) - Дембеле (Эль Хаддади, 80), Л. Суарес, Коутинью

Атлетик: Симон - Де Маркос, Альварес (Ноласкоаин, 23), Мартинес, Баленсиага - Р. Гарсия, Д. Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 67) - Сусаета, Уильямс (Адурис, 79), Берчиче

Предупреждение: Ракитич, Бускетс, Д. Гарсия, Ноласкоаин - Альварес

Реал Сосьедад - Валенсия - 0:1

Гол: Гамейро, 36

Райо Вальекано - Эспаньол - 2:2

Голы: Де Томас, 6, Какута, 47 (пен) - Иглесиас, 19 Гранеро, 45+1

Таблица сайта Myscore.com.ua

В предыдущем туре Примеры Барселона неожиданно со счетом 2:1 проиграла Леганесу - клубу, в который на правах аренды с Реала перешел украинский голкипер Андрей Лунин.

НВ