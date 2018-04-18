Барселона в меньшинстве не удержала победу. Результаты матчей чемпионата Испании

Во вторник, 17 апреля, тремя матчами стартовал 33-й тур чемпионата Испании по футболу.

В главном матче игрового дня Сельта и Барселона разошлись миром. Как и в первом круге, игра закончилась результативной ничьей со счетом 2:2. Барселона дважды выходила вперед в счете, но не смогла удержать преимущество: в первом тайме голами обменялись Дембеле и Джонни, во втором - Алькасер и Аспас.

Отметим, что последние 20 минут матча каталонцы играли в меньшинстве после удаления Серхи Роберто, что во многом и повлияло на итоговый результат.

Несмотря на потерю очков, Барселона продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании и в ближайших турах официально оформит чемпионство. Кроме того, каталонцы продлили свой собственный рекорд в чемпионате Испании - они не проигрывают уже на протяжении 40 матчей.

Сельта - Барселона 2:2

Голы: Джонни, 45, Аспас, 82 - Дембеле, 36, Алькасер, 64.

Сельта: Альварес - Васс, С. Гомес, Ронкалья, Кастро Отто - Хосабед (Радоя, 73), Лоботка, Мендес (Бойе, 83) - Аспас, М. Гомес, Систо (Мор, 79).

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Мина, Вермален, Динь - Гомеш (Роберто, 60), Паулиньо, Суарес - Дембеле (Видаль, 78), Алькасер, Коутиньо (Месси, 60).

Предупреждения: Аспас, Васс, Джонни.

Удаление: Роберто, 71 (прямая красная карточка).

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Испании:

Депортиво - Севилья 0:0

Вильярреал - Леганес 2:1

Голы: Руис, 42, Бакка, 55 - Брашанац, 82

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Барселона обыграла Валенсию и установила новый рекорд чемпионата Испании по длительности серии без поражений.

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