Барселона установила новый рекорд. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись первые поединки 32-го тура испанской Примеры.

Барселона добыла победу над Валенсией и установила новый рекорд испанского чемпионата - 39 матчей без поражений.

Несмотря на преимущество во владении мячом, нельзя сказать, что победу далась каталонскому коллективу очень легко. На 15-й минуте Луис Суарес открыл счет и позволил Барсе играть в своем стиле. Тем не менее, у летучих мышей было несколько возможностей, чтобы сравнять счет.

На 51-й минуте Умтити удвоил преимущество сине-гранатовых. Примечательно, что две голевых передачи на свой счет записал перешедший зимой из Ливерпуля бразилец Коутиньо. После этого игроки Валенсии опустили руки и могли пропустить еще больше.

Забить Валенсия смогла лишь на 87-й минуте - Дани Перехо реализовал пенальти.

Барселона - Валенсия 2:1

Голы: Л. Суарес, 15, Умтити, 51 — Парехо, 87 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 90+3), Пике, Умтити, Альба — Коутиньо (Дембеле, 79), Бускетс, Паулиньо, Иньеста (Д. Суарес, 84) — Месси, Л. Суарес

Валенсия: Нето — Везу, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 69) — Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80)

Поединки 32-го тура Примеры:

Жирона — Бетис 0:1

Гол: Лорен, 36

Севилья - Вильярреал 2:2

Голы: Нолито, 78, Н'зонзи, 82 - Раба, 36, Бакка, 68

Лас-Пальмас - Реал-Сосьедад 0:1

Гол: Оярсабаль, 21

Леганес - Сельта 1:0

Гол: Герреро, 63

Атлетик - Депортиво

Голы: Гарсия, 47, Сусаета, 72 - Адриан, 6, 14, Борха, 53

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Месси спас Барселону от поражения в матче против Севильи.