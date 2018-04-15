Барселона установила новый рекорд. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись первые поединки 32-го тура испанской Примеры.
Барселона добыла победу над Валенсией и установила новый рекорд испанского чемпионата - 39 матчей без поражений.
Несмотря на преимущество во владении мячом, нельзя сказать, что победу далась каталонскому коллективу очень легко. На 15-й минуте Луис Суарес открыл счет и позволил Барсе играть в своем стиле. Тем не менее, у летучих мышей было несколько возможностей, чтобы сравнять счет.
На 51-й минуте Умтити удвоил преимущество сине-гранатовых. Примечательно, что две голевых передачи на свой счет записал перешедший зимой из Ливерпуля бразилец Коутиньо. После этого игроки Валенсии опустили руки и могли пропустить еще больше.
Забить Валенсия смогла лишь на 87-й минуте - Дани Перехо реализовал пенальти.
Барселона - Валенсия 2:1
Голы: Л. Суарес, 15, Умтити, 51 — Парехо, 87 (с пенальти)
Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 90+3), Пике, Умтити, Альба — Коутиньо (Дембеле, 79), Бускетс, Паулиньо, Иньеста (Д. Суарес, 84) — Месси, Л. Суарес
Валенсия: Нето — Везу, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 69) — Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80)
Поединки 32-го тура Примеры:
Жирона — Бетис 0:1
Гол: Лорен, 36
Севилья - Вильярреал 2:2
Голы: Нолито, 78, Н'зонзи, 82 - Раба, 36, Бакка, 68
Лас-Пальмас - Реал-Сосьедад 0:1
Гол: Оярсабаль, 21
Леганес - Сельта 1:0
Гол: Герреро, 63
Атлетик - Депортиво
Голы: Гарсия, 47, Сусаета, 72 - Адриан, 6, 14, Борха, 53
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Месси спас Барселону от поражения в матче против Севильи.
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