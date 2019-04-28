Барселона стала чемпионом Испании - видео Сегодня, 00:58 122 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea Барселона выиграла чемпионат Испании восьмой раз за последние 11 лет REUTERS/Albert Gea

Барселона обыграла Леванте 1:0 в 35 туре Примеры и 26-й раз в своей истории стала чемпионом Испании.

Победу каталонскому клубу в матче принес Лионель Месси, который на 62-й минуте технично обыграл защитников и пробил мимо голкипера.

За три тура до окончания чемпионата Испании Барселона опережает ближайшего преследователя мадридский Атлетико на 9 очков. Теоретически Атлетико может догнать Барселону по количеству очков, но "матрасники" уступают каталонскому клубу в очных встречах.

Этот трофей стал для Барселоны восьмым за последние 11 лет и 26-м в истории.

Результаты матчей 35 тура Примеры:

Барселона - Леванте - 1:0

Гол: Месси, 62



Атлетик - Алавес - 1:1

Голы: Бенат, 41 - Борха, 45

Атлетико - Вальядолид - 1:0

Гол: Фернандес, 66 (авт)

Леганес - Сельта - 0:0

Турнирная таблица



Ранее Барселона вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против Ливерпуля.

НВ