Барселона стала чемпионом Испании - видео
Барселона обыграла Леванте 1:0 в 35 туре Примеры и 26-й раз в своей истории стала чемпионом Испании.
Победу каталонскому клубу в матче принес Лионель Месси, который на 62-й минуте технично обыграл защитников и пробил мимо голкипера.
За три тура до окончания чемпионата Испании Барселона опережает ближайшего преследователя мадридский Атлетико на 9 очков. Теоретически Атлетико может догнать Барселону по количеству очков, но "матрасники" уступают каталонскому клубу в очных встречах.
Этот трофей стал для Барселоны восьмым за последние 11 лет и 26-м в истории.
Результаты матчей 35 тура Примеры:
Барселона - Леванте - 1:0
Гол: Месси, 62
Атлетик - Алавес - 1:1
Голы: Бенат, 41 - Борха, 45
Атлетико - Вальядолид - 1:0
Гол: Фернандес, 66 (авт)
Леганес - Сельта - 0:0
Турнирная таблица
Ранее Барселона вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против Ливерпуля.
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