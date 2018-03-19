Барселона спокойно обыграла Атлетик, Жирона забила Реалу три, но проиграла. Результаты матчей чемпионата Испании

Сегодня, 18 марта, состоялись остальные поединки 29 тура испанской Примеры.

Реал, с Криштиану Роналду в главной роли, обыграл Жирону в матче, полном голов. В первом тайме было забито всего два гола - на мяч Роналду на 11-й минуте ответил Стуани на 30-й.

А вот второй тайм порадовал большим количеством забитых мячей. Сначала Реал забил три - Криштиану Роналду оформил хет-трик, еще гол на счету Лукаса Васкеса. После этого гол забил Стуани, вернув небольшую интригу в матч. Но ее в конце поединка убил вышедший на замену Гарет Бэйл, реализовавший выход 1 на 1.

Ужасная игра на стандартах возле своих ворот не оставила Реал без еще одного пропущенного мяча - это Хуанпе замкнул прекрасную подачу с углового. Тем не менее, никак не успокаивался Криштиану Роналду, оформивший покер.

Реал - Жирона 6:3

Голы: Роналду, 11, 47, 64, 90+1, Васкес, 59, Бэйл, 86 — Стуани, 29, 67, Хуанпе, 88

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Лукас Васкес, Ковачич (Модрич, 71), Кроос, Асенсио (Бэйл, 70) — Бензема (Иско, 83), Роналду

Жирона: Буну — Эспиноса, Рамальо, Хуанпе — Маффео (Адай, 84), Гранель, Понс, Мохика — Порту, Стуани (Олунга, 88), Гарсия (Лозано, 69)

Барселона совершенно не встретила сопротивления со стороны Атлетика. Уже к 30-й минуте, когда счет был 2:0, сине-гранатовые могли забивать минимум четыре мяча. В итоге, отличились только Месси и Пако Алькасер.

Во второй половине Барса сбавила обороты и даже позволила баскам создать несколько моментов, но счет так и не изменился.

Барселона — Атлетик 2:0

Голы: Алькасер, 8, Месси, 30

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Дембеле (Иньеста, 64), Паулиньо, Ракитич, Коутиньо (Гомеш, 85) — Месси, Алькасер (Видаль, 74)

Атлетик: Аррисабалага – Лекуэ, Иньиго Мартинес, Нуньес, Саборит — Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 46) — Де Маркос, Рауль Гарсия, Сусаета (Вильямс, 63) — Мерино (Адурис, 71)

Вильярреал добыл волевую победу над Атлетико. Дважды отличился вышедший на замену турецкий форвард Унал. Сначала он замкнул навес со штрафного, а на 91-й минуте оказался самым расторопным в штрафной матрасников, разобравшись и добив мяч в сетку после удара Бонеры.

За мадридцев отметился Гризман, реализовав пенальти на 20-й минуте.

Борьба за вторую строчку обостряется еще больше.

Вильярреал — Атлетико 2:1

Голы: Унал, 83, 90+1 — Гризманн, 20 (с пенальти)

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альваро Гонсалес, Бонера, Хайме Коста — Форналс (Унас, 72), Тригерос, Родри, Р. Сориано (Сансоне, 64) — Рабаседа (Кастильехо, 79), Бакка

Атлетико: Облак — Врсалько, Хименес, Годин, Лукас Эрнандес — Корреа (Витоло, 71), Сауль, Томас, Коке (Торрес, 86)— Гризманн (Габи, 81), Коста

Леганес – Севилья 2:1

Голы: Бустинса, 41, Эрасо, 69 — Лаюн, 91

Реал Сосьедад — Хетафе 1:2

Голы: Виллиан Хосе, 23 — Даконам, 45, Анхель, 51

Сельта – Малага 0:0

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне Валенсия предварительно обогнала Реал в турнирной таблице.